الكاظمي وزبانيته يعتدون على نساء وأطفال المجاهدين، والمقاومون يمارسون أقصى درجات ضبط النفس.

جريمة بشعة اقترفتها قوات تابعة لرئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت بحق اطفال احد المجاهدين الابطال الذين اذاقوا المحتل الامريكي الذل والهوان وبدات هذه الجريمة عندما قام جلاوزة مشتت وباوامر من الــ CIA بمهاجمة منزل احد المجاهدين المطلوبين للمحتل الأمريكي وليس (للحكومة أو القضاء العراقي) وبدون أمرٍ قضائي وبدون علم و معرفة أي جهاز أمني في البصرة بالعملية ماعدا اثنين من ضباط خلية الصقور الاستخبارية ..

وعند عدم وجود المجاهد في بيته قامت خلية الصقور وبأوامر مباشرة من الكاظمي الذي استلم بدوره الأوامر من أسياده المحتل الأمريكي.. قاموا باقتحام منزل أحد قادة المقاومة العراقية والاعتداء على أبنائه وضربهم وتكسيرهم والاعتداء على زوجته وضربها وتكسيرها وأخذ الحلقة (قطعه ذهبية) من يدها بعد تكسير أصابعها وتكسير أثاث المنزل واقتياد أحد أبناء المجاهد ولفه ببطانية بعد تكسير قدميه واقتياده لجهة مجهولة ولولا لطف الله وتدخل المحافظ الذي حال دون تدخل الفصائل بمواجهة مع أفراد الخلية وانتهى الأمر بإطلاق سراحهم

وحاول مشتت الخروج من الورطة التي وقع فيها فقام باقالة قائد عمليات البصرة الذي لم يكن له دور في الامر مدعيا انه قام بارسال معلومات خاطئة

وهناك فيديو يوضح الاصابات التي تعرض لها اطفال المجاهد وسننشرها على حسابنا في التلكرام