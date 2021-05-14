الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير المسلمين كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك واصدر سماحته بيانا بهذه المناسبة وفيما يلي نصه :

الحمد لله الذي جعل الفطر للمسلمين عيداً ولمحمد وآله صلوات الله عليه وعليهم ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً.

بمناسبة عيد الفطر المبارك أسأل الله الكريم الرحيم ان يتقبل اعمالكم وصيامكم وقيامكم، وأن يستجيب لدعواتكم، وان يعيده عليكم جميعا وانتم الى الله أقرب وبإمام الزمان صلوات الله عليه أبر وأوفى، وان يمنّ عليكم بلباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها.

كما وأسأل الله القدير المتعال أن يعجّل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ويديم ظل مراجعنا العظام وعلمائنا الاعلام، وأن يحفظ وينصر ويثبّت مجاهدينا الأبرار ويوفقهم لحفظ الثغور وتقوية المؤمنين وإعزازهم، ويرينا وإياكم ذل الصهاينة وحلفاءهم وذيولهم ولاحسي قصاعهم وأن لا يحرمنا من مشاهدة هزيمتهم وفضيحتهم وإنكسارهم، ويمنّ على جرحاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل والسلامة الدائمة لا سيما مظلومات مدرسة سيد الشهداء ع في أفغانستان، ويتغمّد شهداءنا الابرار بوافر رحمته ورضوانه لا سيما قادة النصر ومظلومي براعم أفغانستان وأحرار الاقصى، وأن يوفقنا لإدامة الطريق من بعدهم والثبات على نهجهم والمضي بحمل رسالتهم وأداء أمانتهم وحقهم..

اللهم وحّد قلوب المؤمنين، وثبّت أقدامهم، وأزل الشحناء من صدورهم، والبغضاء من قلوبهم، وارزقهم بصيرة تريهم بها الحق فلا يلتبس عليهم بالباطل، وتفضح الباطل فلا يلبس على حقهم ويضيّع حقوقهم، انك حميد مجيد فعال لما تريد وصلى الله على محمد المصطفى والمطهرين من آله وسلم تسليما كثيرا.

جلال الدين علي الصغير