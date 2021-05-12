امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يلغي حسابه على الواتساب بسبب سياسة انتهاك الخصوصية التي اعتمدتها الشركة

اصدر امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بيانا اعتذر فيه عن عدم الاجابة على اسئلة الاخوة والاخوات لظروف خاصة

وقال سماحته انه سينقطع نهائيا عن استخدام تطبيق الواتساب بسبب سياسة انتهاك الخصوصية التي اعتمدتها الشركة وفيما يلي نص البيان :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبل الله اعمالكم وطاعاتكم وصيامكم واسال الله تعالى لكم اتمام الشهر الفضيل وانتم الى تعالى اقرب وقد نلتم رحمته وكرمه ولطفه.

لم ادخل الى الواتساب منذ ما يقرب الاسبوعين لظروف خاصة، واعتذر كثيراً للاخوة والاخوات الذين راسلوني طوال هذه الفترة ولم يتلقوا مني جوابا، ولكن بناء على سياسة انتهاك الخصوصية التي اعتمدتها شركة الواتساب فاني سانقطع نهائياً عن استخدامه من الان فصاعدا وساكتفي ببرنامج التلكرام والسيكنال