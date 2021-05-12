الأمن الوطني في الموصل يغلق مكتب سلام الزوبعي لانتحاله صفة نائب رئيس الوزراء

أفاد مصدر بالشرطة العراقية يوم الأربعاء بأن جهاز الأمن الوطني أغلق مكتب السياسي العراقي سلام الزوبعي في مدينة الموصل، وذلك لانتحاله صفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وكان الزوبعي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون.

وأبلغ المصدر بأن "الجهاز أغلق مكتب الزوبعي لاستغلاله صفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتعليقه لافتة كبيرة تحمل هذه الصفة على دار سكنه اتخذه مكتبا له لغايات انتخابية في حي الشرطة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

ووفقا للمصدر فإن هذا الإجراء جاء بعد أن نشر مدون موصلي صورة للافتة الزوبعي وعلق عليها قائلا إن هذا الرجل كان مستشاراً للمالكي عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء ولم يعد يحمل هذه الصفة".

بدوره قال مصدر صحفي إنه لم تمضِ ساعات على انتشار الصورة في مواقع التواصل الإجتماعي حتى أبلغ أمن الرئاسة في بغداد جهاز الأمن الوطني بإغلاق المكتب وإزالة هذه الصورة بسبب العنوان الوظيفي الذي تحمله".