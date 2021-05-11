العراق يؤكد حرصه على توفير "الوضع المستقر" لجميع البعثات

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، حرص الحكومة على توفير "الوضع المستقر" لجميع البعثات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وبحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في محافظة كربلاء المقدسة من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين".

وأعرب حسين عن "أسفه لما حدث"، عادّاً أنَّ "هذا العمل، مرفوض وفقاً للأعراف والإتفاقيات الدولية، ولن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين".

وأكد وزير الخارجية "حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق"، مشدداً على "تمسُّك بغداد بالعلاقات الستراتيجيّة مع طهران، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الصديقين".

وشهدت محافظة كربلاء، امس الاحد، اندلاع اعمال شغب تخللتها "اعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني في المدينة.