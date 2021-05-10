المفوضية: لم نتسلم أي طلب بالانسحاب من الانتخابات

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, الاثنين , عدم انسحاب أحزاب من الانتخابات المقبلة , فيما اشارت الى ان المفوضية بانتظار استلام مليون و300 بطاقة بايومترية من الشركة الاسبانية

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي, ان ” الحديث عن تقديم بعض الأحزاب طلبات انسحاب من الانتخابات غير صحيح لكوننا لم نتسلم أي معلومة بشانه “.

وأضافت ان ” الترويج لذلك يمكن ان يكون ضمن الحملات التنافسية غير الشرعية والمفوضية لاعلاقة به ويمكن تقديم شكاوى معززة بوثائق وادلة في حال شعور أي حزب باستهدافه ” .

من جانب اخر اكدت الغلاي ان ” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانتظاراستلام مليون و300 بطاقة بايومترية منجزة جديدة من الشركة الاسبانية حيث سيتم حال وصولها تسليمها لاصحابها عبر المراكز الانتخابية”.

وأوضحت أن “التأخير في انجاز البطاقات البايومترية يعود بسبب العمليات اللوجستية ومنها تقاطع البيانات ثم ارسالها للشركة الاسبانية المصنعة , الا ان المفوضية ستتمكن من انجاز جميع البطاقات قبل بدء الانتخابات