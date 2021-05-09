خلية الاعلام الامني : القوات الامنية تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي اغتالت الوزني

اعلنت خلية الاعلام الامني ان القوات الامنية استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي اغتالت الناشط المدني ايهاب الوزني

وقالت الخلية في بيان، إن "شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن شرطة كربلاء "شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

وكان مسلحون يستقلوا دراجة نارية قد فتحوا النار من اسلحة كاتمة للصوت بحسب رواية اقاربه امام منزله في شارع احمد الوائلي وسط مدينة كربلاء المقدسة