تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الناشط إيهاب الوزني

كشف اقارب الناشط المدني ايهاب الوزني الذي اغتيل مساء هذا اليوم ان مسلحين ملثمين على دراجة نارية قتلوه باسلحة كاتمة للصوت امام منزله وسط محافظة كربلاء

واوضح احد اقارب المجني عليه ان دراجة نارية اقتربت من الوزني عندما كان يهم بركن سيارته داخل منزله الواقع في شارع احمد الوائلي واطلقوا عليه عدة رصاصات من اسلحة كاتمة للصوت مما ادى الى مصرعه في الحال

يذكر ان جثة الوزني نقلت الى مستشفى زين العابدين وسط المحافظة وحصل احتكاك بين مجموعة من المتجمهرين والشرطة المحلية المتواجدة هناك مما ادى الى تكسير احدى سيارات الشرطة وكذلك زجاج المستشفى