الأخبار

ماهي إجراءات وزارة الصحة مع العراقيين العائدين من الهند؟


كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تفاصيل إجراءاتها مع العراقيين العائدين من الهند، فيما أكدت أنه لا يمكن التمييز بين السلالة القديمة للوباء والهندية الجديدة في الوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "مجلس الوزراء قرر حجر العراقيين القادمين من الهند 14 يوما في اماكن خاصة،

مبينا أنه "تم حجر جميع القادمين من الوجبة الاولى في أحد فنادق قاطع الرصافة وأخذ المسحات لهم وبعضهم موجبة ولكن ليس لديهم أي اعراض".

وأكد الحلفي، أن "الوزارة وضعت القادمين من الهند تحت المراقبة وهناك فرق طبية تزورهم ويتم فحصهم اسبوعيا وخلال 14 يوما يستطيعون الخروج الى منازلهم"، مبينا أن "الوزارة سجلت 82 مصابا من بين القادمين، ولكن جميهم بدون اعراض".

وأشار الى أن "الوزارة ستفصل بين المصابين وغير المصابين لأن البعض ليس لديهم اعراض واضحة، ووضعهم الصحي لا يحتاج الى مستشفى، موضحا "أن الحالات السالبة ستتابع من قبل الوزارة والمسح سيستمر كل اسبوع للتأكد من وضعهم".

وبشأن مدى القدرة على التمييز بين السلالة الهندية والسلالة الأولى للوباء، قال الحلفي: "لا نستطيع الان التمييز بين السلالة القديمة والسلالة الهندية ولكن تم تشخيص الحالات الموجبة وتم التحفظ عليها ومتابعتها وخلال 14 يوما يمكنهم الخروج".ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قتيل في نزاع عشائري شرقي بغداد
اختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه في ابو غريب ببغداد
ماهي إجراءات وزارة الصحة مع العراقيين العائدين من الهند؟
الشبكي: حزب بارزاني يسعى لتأجيج الأوضاع في سهل نينوى لاغراض انتخابية
الإطاحة بثلاثة اشقاء إرهابيين يعلمون في “دوواين داعش”
بعد احداث القدس.. العراق يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني
مصدر: تعتيم أمريكي بشأن هجوم الطائرة المسيرة على عين الأسد
سماحة اية الله السيد المدرسي يحذر الساسة من تسميم الأجواء قبيل الإنتخابات
الصحة النيابية: مخلفات الجيش الأمريكي تهدد مستقبل العراقيين
الصحة تفصح عن أسباب انخفاض أعداد الملقحين خلال الايام القليلة الماضية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك