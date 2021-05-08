الإطاحة بثلاثة اشقاء إرهابيين يعلمون في “دوواين داعش”

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين يعلمون في “دوواين داعش” في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ، إنه “استنادا لتوجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين”.

وأضاف البيان أن “الاول عمل امني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد لأمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفة بأدارة امور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها ، فيما عمل الارهابي الثاني اداري لمايسمى ديوان العسكر و معاون الاداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائلهم ، وعمل الارهابي الثالث ضمن مايسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق و الدوز”.

وأوضحت الخلية، أنه “تمت عملية القبض خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.