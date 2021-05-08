مصدر: تعتيم أمريكي بشأن هجوم الطائرة المسيرة على عين الأسد

كشف مصدر أمني، السبت، مكان وقوع الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة عين الاسد الجوية، مبينا أن القوات الامريكية تحاول إخفاء حجم الاضرار الناجمة عنها.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “الطائرة المسيرة المفخخة استهدفت مبنى للقوات الامريكية داخل قاعدة عين الاسد، من دون معرفة الخسائر التي لحقت بالقوات الامريكية”.

وأضاف، أن “القوات الامريكية اغلقت مبنى القاعدة الذي يضم مباني تابعة للقوات الامنية بالكامل ومنعت حركة قواتها فيما حلقت طائرات حربية ومسيرة فوق مبنى القاعدة خشية التعرف على طبيعة الخسائر”.

وأشار الى أن “القوات الامريكية اخضعت مبنى القاعدة لإجراءات امنية غير مسبوقة خشية وقوع اعتداء اخر على قواعد امريكية داخل قاعدة عين الاسد الجوية”.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار تعرضت فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة دون معرفة حجم الخسائر في صفوف القوات الامريكية.