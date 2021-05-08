الصحة النيابية: مخلفات الجيش الأمريكي تهدد مستقبل العراقيين

حذرت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، السبت، من استمرار انتشار الامراض سرطانية بشكل خطير نتيجة المخلفات الأمريكية.

وقالت الحسناوي في تصريح صحفي إن “المخلفات الحربية الأمريكية تسببت بأوبئة وأمراض سرطانية خطيرة تهدد مستقبل كثير من العراقيين”، مضيفة أن “القوات الأمريكية خلفت وراءها مواد ومخلفات حربية سامة مثل اليورانيوم تسبب بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان في العراق”.

ولفتت إلى أن “القوات الامريكية التي اجتاحت العراق عام ٢٠٠٣ كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع الأمراض الوبائية والسرطانية خصوصا في وسط وجنوب العراق”.

ويواجه سكّان المحافظات الجنوبية، مخاطر تتعلق بمخلفات الحروب الامريكية التي شهدتها المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بحرب الخليج، وانتهاءً بالغزو الأمريكي عام 2003 وتأثيراتها على انتشار الأمراض السرطانية، فضلاً عن إصابات بالعوق بـ”الجملة”.