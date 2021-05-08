العرداوي: قوى سياسية تسمح بتواجد القوات الامريكية داخل العراق وتمدهم بالمعلومات

أكد الخبير الأمني عباس العرداوي، السبت، وجود قوى سياسية تسمح بتواجد القوات الامريكية داخل العراق وتمدهم بالمعلومات والامكانيات.

وأوضح العرداوي في تصريح صحفي أن ”الاسباب التي جعلت من أمريكيا تصرح بانها سترد في الزمان والمكان التي تريده هي أن هناك قوى سياسية معينه داخل العراق تمدهم بالقوى والمعلومات والضوء الاخضر لتنفيذ عملياتهم في البلد“.

وأشار الى ان” التصريحات الأخيرة تهدد الأمني القومي العراقي ويجب الرد عليها لانها تضعف هيبة الدولة وتشكل خطراً مباشر على حياة المواطنيين“.

وذكر أنه “لا وجود للقوات المسحلة الامريكية داخل العراق لولا بعض الجهات والقوى السياسية التي توثر وتتأثر بالوجود الامريكي“.

وتابع أن ”القوات الامريكية المتبقية داخل العراق ذريعتها تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية”.