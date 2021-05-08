نائبة : استمرار حكومة الكاظمي بالفشل سيؤدي لعزوف المواطنين عن الانتخابات

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , السبت , ان حكومة الكاظمي فشلت كثيرا في تطبيق البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان خاصة في عدم تنفيذ الاتفاقية الصينية , مبيناة ان هذا الفشب سيؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المقبلة .

وقالت جودت في تصريح صحفي إن “استمرار حكومة الكاظمي بالفشل سيؤدي الى عزوف المواطنين عن الانتخابات”،

مشيرة الى أن “الكاظمي يبحث عن ولاية ثانية على حساب العراقيين، وهو لا يعلم بما يجري في البلاد من ازمات، وأن الازمة الاقتصادية سببها غياب التخطيط وسوء الادارة”.

واضافت أن “تطبيق الاتفاقية الصينية كانت ستسهم في اعمار البلاد وتقليل الازمة الاقتصادية، الا ان الحكومة اقدمت على تجاهلها وتعويضها بالاتفاق مع مصر والأردن”، مشيرة إلى أن “هذا التوجه مبهم وجاء بضغط دولي”.

وأشارت جودت الى أن ” المعالجات والخروج من الأزمة الاقتصادية تتطلب الاهتمام بالاستثمار وتنويع مصادر الدخل وضبط المنافذ الحدودية وتقليل الإنفاق والاقتراض واعتماد خطة واضحة وبجدول زمني مدروس للانتقال التدريجي من حالة الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى الاقتصاد متنوع مصادر، لكن كل ذلك لم يتحقق، مبينين” .