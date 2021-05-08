الاتحاد الوطني يتهم حزب بارزاني بممارسة القمع والتعسف ضد مواطني الاقليم

أبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، السبت، اعتراضه الشديد على محاولة تسيس القضاء من قبل جهات متنفذة في حكومة الإقليم، متهما الحزب الديمقراطي باتخاذ اجراءات تعسفية ضد مواطني الاقليم.

وقال جباري في حديث صحفي إن “صدور الأحكام القضائية بحق الناشطين في محافظة دهوك لمجرد التعبير عن رأيهم يعد استخفافا بحرية الرأي وأيضا السير نحو الدكتاتورية والقمع”.

وأضاف أن “على برلمان إقليم كردستان التدخل لإيقاف محاولات القمع والإجراءات البوليسية والتعسفسة التي تتخذ بحق المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وكان القضاء في كردستان قد أصدر حكما بالسجن بحق مجموعة من الناشطين لمشاركتهم في التظاهرات التي حدثت في وقت سابق للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.