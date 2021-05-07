كمين يطيح بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية شرقي الرمادي

افاد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الجمعة، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الرمادي .

وقال كسار في تصريح صحفي ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال وصوله الى منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، دون وقوع اي مقاومة تذكر

واضاف ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ،

مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة ، مؤكدا ان القوات الامنية سلمت المواد المضبوطة الى الجهات المعنية “.

يذكر ان قيادة شرطة الانبار تقوم بعمليات استباقية على اماكن تواجد تجار الحشيشة والمخدرات للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب “.