الدفاع النيابية: عوائل مخيم الهول داعشية 100% ودخولهم للعراق سيخلق فتنة

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، الجمعة، ان عوائل مخيم الهول داعشية 100%، مبينا ان السماح بدخولهم سيؤسس لفتنة.

وقال الركابي في تصريح صحفي،ان” عوائل مخيم الهول السورية هي بالاساس داعشية 100% وهي تحمل اخطر فكر متطرف يهدد اي مجتمع مؤكدا بان اي محاولة لاعادتهم للعراق ستخلق فتنة كبيرة متسائلا كيف سيقبل ذوي الضحايا”.

واضاف الركابي،ان” الهول يبقى قنبلة موقوتة وعلى كل الدول ادراك خطورته خاصة وانه يضم الالاف الاطفال الصغار الذين تغرس في اذهانهم حاليا الافكار المتطرفة ليتم استغلالهم فيما بعد من قبل القيادات ارهابية”.

واستبعد الركابي” وجود نية لاعادة عوائل مخيم الهول السوري الى ايا من مناطق العراق مؤكدا بان هناك رفض شعبي كبير لاي خطوة في هذا الاتجاه”.

ويضم مخيم الهول الاف الاسر اغلبها لقيادات داعش وعناصره الهاربة من العراق وبقية المناطق”.