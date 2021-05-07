الفتح يؤكد حاجة العراق الى تغيير نظامه القائم وجعله رئاسي

اكد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، حاجة العراق الى تغيير النظام القائم وجعله رئاسي، لافتا الى اهمية تغيير سعر صرف الدولار من اجل تحقيق المنفعة للمواطن.

وقال تركي في حديث صحفي ان “سعر صرف الدولار ثابت ولم يتمكن البرلمان من تغييره خلال التصويت على الموازنة، وتحالف الفتح سجل الكثير من الملاحظات حولها وخاصة مايتعلق برفع سعر الصرف”.

واضاف ان “الدولة بحاجة الى اعادة هيكلة كاملة وتحويل النظام القائم فيها الى رئاسي بدلا من النظام المعمول به حاليا، كي تكون هناك مركزية باتخاذ القرار”.

وبين ان “الكثير من الامور بحاجة الى تغييرات جذرية وخصوصا مايتعلق بمحاسبة المقصرين والمفسدين، في وقت تقف بعض الاحزاب الى جانب شخوصها من اجل حمايتهم وابعادهم عن الحساب”.