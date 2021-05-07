الشبكي: تركيا تستغل صمت الحكومة لزعزعة الامن شمال العراق

اكد النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي، ان الجانب التركي يتواجد في مناطق شمال العراق من اجل زعزعة الامن والاستقرار في تلك المناطق مستغلا صمت الحكومة العراقية.

وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “التواجد التركي في شمال العراق يأتي من اجل اطلاق عمليتين عسكريتين بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني تحت مسميات مختلفة”.

واضاف ان “التهديدات التركية تخفي تحت ثناياها مخططات لاجتياح بعض المناطق الشمالية العراقية، في وقت اخذ الجانب العراقي الصمت اتجاه هذه الاعمال”.

وبين ان “تركيا تستغل سكوت الحكومة العراقية لزعزعة مناطق شمال العراق، بعد التحرك داخل تلك المناطق لتنفيذ اجنداتها الخاصة”.