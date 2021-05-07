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ضبط تلاعب بمعاملة في منفذ طريبيل تحتوي هدرا يتجاوز 12 مليون دينار


اعلن منفذ طريبيل الحدودي، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري تم التلاعب بقياسات بضاعتها وبقيمة الرسوم الكمركية والضريبية لها.

وذكر إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان  ان "عجلة محملة (كيبل كهربائي) بحمولة (40 طن)، ضُبطت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري حيث تم التلاعب بقياسات بضاعتها وبقيمة الرسوم المنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

واضاف انه "وبعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود هدر بالمال العام بمبلغ (12 مليون و 978 الف دينار عراقي) عن فارق الرسوم ماتم التحاسب عليه كأيرادات لخزينة الدولة".

وتابع انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى مركز شرطة كمرك طريبيل لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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