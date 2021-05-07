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خبير امني: حزام بغداد قنبلة موقوته ينبغي تداركها قبل الانتخابات


بين الخبير الامني، كاظم الموسوي، ان مناطق حزام بغداد تحتوي على حواضن ارهابية وتعد بيئة ملائمة للعناصر الاجرامية، لافتا الى ان تلك المناطق تمثل قنبلة موقوته ينبغي على الحكومة تداركها قبل اجراء الانتخابات.

وقال الموسوي  ان “الاجهزة الامنية تمكنت من تحقيق تقدم نوعي في مناطق حزام بغداد، حيث ان اعتقالها احد قيادات الارهاب في تلك المناطق يعد مؤشرا خطيرا ينذر بوجود المزيد من الحواضن في حزام العاصمة”.

واضاف ان “الايام المقبلة قد تشهد عمليات ارهابية تهدد امن العاصمة، حيث ان مناطق اليوسفية واللطيفية والرضوانية والطارمية تعد من اخطر المناطق المحيطة ببغداد”.

وبين ان “مناطق حزام العاصمة تعد قنبلة موقوته قد تنفجر قبل الانتخابات بهدف افشال عملية الاقتراع واستهداف بعض المراكز الانتخابية، الامر الذي يتطلب تنفيذ عمليات استباقية لتأمين هذه المناطق”.

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خبير امني: حزام بغداد قنبلة موقوته ينبغي تداركها قبل الانتخابات
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