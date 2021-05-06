10 الاف دولار للمتر الواحد.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات التجارية بالانبار

افاد قائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي، الخميس، بارتفاع سعر المتر المربع الواحد في المواقع التجارية في المدينة ووصل الى 10 الاف دولار .

وقال الجنابي في تصريح صحفي ان “اسعار المتر الواحد في بورصة المواقع التجارية في مدينة الرمادي سجلت الرقم الاعلى ليصل على عتبة الـ 10 الاف دولار”.

وأضاف، أن “ايجارات المحال التجارية والسوبر ماركت في المواقع التجارية في مدينة الرمادي سجلت ارقما خيالية ليصل 3 الى 4 ملايين دينار في الشهر الواحد”.

وأشار الى أن “الانبار تعيش في حالة مغايرة لما كانت عليه سابقا حيث ان اصحاب رؤوس الاموال يستثمرون اموالهم داخل المحافظة عكس ما كان سابقا مما ولد حركة تجارية قوية”.

يشار الى ان اسواق الانبار شهدت انتعاشا كبيرا في حركة السوق رغم ارتفاع سعر صرف الدولار.