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القوات الامنية تعثر على عتاد لداعش الارهابي في سنجار


اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عثور القوات الامنية على عتاد لداعش الارهابي في سنجار شمالي الموصل.

وذكرت الخلية في بيان انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوه من لواء المشاة السادس والستون في فرقة المشاة العشرين ضمن قيادة القوات البرية، عملية بحث وتفتيش في منطقه التلال التابعة الى قضاء سنجار شمالي مدينة الموصل”.

واضافت ان “العملية اسفرت عن العثور على ٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم وعبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي، في حين خرجت قوة من الفوج الثالث لمش٧٥  بواجب في منطقة (مقالع العريج) للبحث عن بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية، وتم العثور على حزام ناسف وعبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الارهابية”.

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القوات الامنية تعثر على عتاد لداعش الارهابي في سنجار
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