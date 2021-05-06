النزاهة تستدعي معاون محافظ الناصرية التابع لحزب الفضيلة بسبب قضايا فساد

اصدرت هيئة النزاهة اوامر استقدام بحق معاون محافظ الناصرية علاء حسن شقي التابع لحزب الفضيلة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي ..

يذكر ان المادة 340 من قانون العقوبات تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.

وعلاء شقي هو مسؤول تنظيمات الجنوب لحزب الفضيلة ومسؤول عن ما يقارب ١٣ خيمة من خيم متظاهري الحبوبي .. حيث في وقت سابق حدثت صراعات بين متظاهرين مطالبين ب أقالته وآخرين رافضين

وكان يمول عشرات الخيم في ساحة الحبوبي لأغراض حزبية وتصفيات بطريقة مخجلة عن طريق ارسال المومسات لهم