تفكيك “خلية الموت” في ديالى المتورطة باكثر من 8 هجمات ارهابية

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الخميس، عن تفكيك خلية خطيرة جدا مرتبطة بداعش متورطة بـ8 هجمات ارهابية.

وقال المصدر ان” قوة استخبارية من الفرقة الخامسة للجيش العراقي نجحت من تفكيك خلية ارهابية خطيرة جدا في منطقة كلاجو قرب ناحية قره تبه(110م شمال شرق بعقوبة) تتالف من 5 ارهابين بحوزتهم مركبة عثر بداخلها على عبوة ناسفة وصواريخ”.

واضاف المصدر،ان” العملية جرت وفق جهد استخباري مميز في تعقب خلية متورطة باكثر من 8 عمليات ارهابية في مناطق متفرقة من ديالى”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نجحت في تفكيك واعتقال العديد من شبكات وخلايا داعش الارهابية”