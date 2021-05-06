الحشد الشعبي: سندعم خطط حماية محاصيل الحنطة في 11 قاطع بديالى

اكد الحشد الشعبي، الخميس، دعم خطط حماية محاصيل الحنطة في 11 قاطع في محافظة ديالى بعد الحرائق الأخيرة التي قام بها “ داعش” الاجرامي.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح صحفي،ان” حماية محاصيل الحنطة من هجمات داعش الارهابية في قواطع المسؤولية الامنية واجب نقوم به منذ 6 سنوات متتالية لدرء مخاطر استهدافهاوالذي تكرر في المواسم السابقة في محاولة يائسة من قبل التنظيم للاضرار بمصالح وارزاق الاهالي خاصة في المناطق المحررة بسبب رفضهم لفكره المتطرف”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي سيدعم خطط حماية محاصيل الحنطة في 11 قاطغ بديالى وهناك قوات امنية بدأت بشكل مبكر في اتخاذ الاحترازات الامنية والتنسيق مع الاهالي في القرى والقصبات حول الكمائن والمفارز الليلية والسعي لتطويق المحاصيل لحين الانتهاء من الحصاد”.

واشار الى ان” تطبيق سلسلة اجراءات امنية استباقية ستحافظ على مصادر رزق الاهالي وتمتع داعش الارهابي من تحقيق مبتغاه”، مبينا ان “اكثر من 250 الف دونم من محاصيل الحنطة ستكون تحت حماية الحشد الشعبي وتشكيلاته خلال الموسم الحالي”.

وكان “ داعش” اضرم النيران في حقول الحنطة في قرية زراعية جنوب ديالى يوم امس في اول حريق يسجل خلال الموسم الحالي.