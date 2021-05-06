الفتح: سنتواجد بقوة في البرلمان المقبل ولسنا تحالف مرحلي

أكد تحالف الفتح، الخميس، دخوله الانتخابات وفق معايير حديثة ورؤيا جديدة للواقع.

وقال عضو التحالف، محمد البلداوي، في تصريح صحفي انه” سندخل البرلمان المقبل بقوة وسيكون لنا فيه تواجد كبير وفق رؤيا التحالف الاستراتيجية وتحوله الى مؤسسة سياسية كبيرة عكس بعض التحالفات”.

وأضاف، ان” هناك الكثير من التحالفات التي تنتهي بانتهاء الدورة النيابية وتذهب الى الزوال حيث لا وجود لها عكس تحالف ألفتح الذي أكد اعضائه انه مستمر منذ اول جلسة”.

واشار الى انه” نتوقع في المرحلة المقبلة او مرحلة مابعد الانتخابات ان تظهر نتائج الفتح بشكل كبير وايجابي”.