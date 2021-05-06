الأخبار

الكشف عن مقترحات التربية النيابية بشأن مصير العام الدراسي الحالي


كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن مقترحاتها الخاصة بمصير العام الدراسي للصفوف المنتهية وغير المنتهية بعد عطلة العيد.

وقال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية عباس الزاملي في تصريحات إن "اجتماع اللجنة مع الوزير علي الدليمي لبحث إجراءات الوزارة المستقبلية بعد تحويل الدوام في المدارس والجامعات من حضوري إلى الكتروني لم يتحقق".

وأضاف إنه "اِلتقى كعضو للجنة التربية النيابية بالوزير لبحث مستقبل العام الدراسي الحالي وإمكانية إنهائه".

وتابع إنه "تم الاتفاق مبدئياً مع الوزير على استمرار الدوام لما بعد عيد الفطر المبارك وبعد ذلك يتم تحديد ملامح العام الدراسي الحالي وإنهائه للمراحل غير المنتهية".

وأوضح إن " هناك رؤية بإنهاء العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك للمراحل غير المنتهية وأن لا تكون هناك امتحانات حضورية أو إلكترونية مع الاعتماد على درجة نصف السنة ونهاية الكورس الأول".

وبشأن المراحل المنتهية، قال الزاملي إن "المقترحات نصت على إجراء امتحان وزاري حضوري للمراحل المنتهية السادس الإعدادي والثالث المتوسط أما السادس الابتدائي الطلبة الخارجيون منهم فمن الممكن أن تكون هناك امتحانات حضورية فيما أُقترح إن يتم التعامل مع الصباحي باحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تفكيك “خلية الموت” في ديالى المتورطة باكثر من 8 هجمات ارهابية
الحشد الشعبي: سندعم خطط حماية محاصيل الحنطة في 11 قاطع بديالى
الفتح: سنتواجد بقوة في البرلمان المقبل ولسنا تحالف مرحلي
الكشف عن مقترحات التربية النيابية بشأن مصير العام الدراسي الحالي
نائب كردي يدعو لتدخل القوات الاتحادية في دهوك لصد التوغل التركي
العرداوي: التدريب والتأهيل الذريعة التي استخدمتها امريكا مع جميع الحكومات
حزب كردي يدعو لإرسال لجان تفتشية لإقليم كردستان
دخول 220 طن "أوكسجين طبي" من الكويت الى العراق
مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال
الكهرباء: انخفاض تجهيز الطاقة في بغداد والفرات الاوسط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك