نائب كردي يدعو لتدخل القوات الاتحادية في دهوك لصد التوغل التركي

دعا عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الخميس، إلى دخول القوات الاتحادية إلى محافظة دهوك لصد التحركات التركية.

وقال أنور في حديث صحفي إن “تركيا استهترت بسيادة العراق نتيجة عدم وجود رادع قوي يقف ضدها وضد أطماعها، كما أن البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لاتقف بالضد من تحركات الجيش التركي”.

وأضاف أن “حماية أراضي البلد من التحركات الأجنبية يعود لمسؤولية القوات الأمنية الاتحادية، ومن حقها التدخل بأي أرض مادامت الأراضي هي عراقية وضمن حدود البلد، ويجب الوقوف بحزم ضد التدخل التركي مهما كان حجمه”.

ومنذ أكثر من أسبوع يقوم الجيش التركي ببناء قواعد عسكرية في مناطق شمالي العراق، في وقت لم تتصدى القوى الكردية لتلك التحركات.