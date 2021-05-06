حزب كردي يدعو لإرسال لجان تفتشية لإقليم كردستان

دعا القيادي في حزب العدل الكردستاني سوران عمر، الخميس، إلى إرسال لجان تفتيشية من الحكومة الاتحادية للكشف عن صفقات الفساد الكبرى في الإقليم.

وقال عمر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “هيئة النزاهة لاسلطة لها على صفقات الفساد بسبب القمع الذي تمارسه أحزاب السلطة في كردستان”.

وأضاف أنه “يجب متابعة الفساد الكبير في أخطر 3 ملفات وهي تهريب النفط وإدارة المنافذ الحدودية، فضلا عن الفساد في المطارات، وهي أخطر ثلاث ملفات فساد تدر صفقات مالية كبرى للإقليم”.

ويتهم نواب كرد باستمرار حكومة إقليم كردستان بمسؤوليتها عن الفساد وهدر المال العام ووجود صفقات مالية كبرى.