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مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال


عمم مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قراره إلى جميع الجهات المعنية بشأن الحظر الكلي للتجوال (للفترة من 12/5 – 22/5/2021) وتوصيات وزارة الصحة التي صادق عليها في جلسته الأخيرة.

ونص القرار على غلـق المـولات، والمطاعـم، والكافتريـات، والمقاهـي، ودور السينمـا، والمتنزهـات، وقاعـات المناسبـات والأعـراس، والمسابـح والمساجـات وغيرهـا.

واستثنى المجلس من الحظر الفئات الواجب تحركها خلال أيام الحظر الشامل (منسوبـو وزارة الصحـة، والقـوات الأمنيـة، والدوائـر الخدميـة)، فضلا عن الصيدليـات ومحـلات بيـع المـواد الغذائيـة ومحـلات الفواكـه والخضـروات والأفـران والسمـاح لـهـم بممارسـة عملهم لغايـة الساعـة السابعـة مسـاء.

فيما نص القرار على استثناء المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لأخـذ اللقاحـات فـي المنافـذ التلقيحيـة مـن أجـل استمراريـة تلقيـح أكبـر عـدد ممكـن مـن المواطنيـن وضمـان أخـذ جـرع اللقـاح فـي مواعيدهـا المثبتـة لـهـم.

وشددت التوصيات المقرة من مجلس الوزراء على منـع إقامـة التجمعـات البشريـة بمختلف أنواعهـا، إيقـاف التعليـم الحضـوري فـي المـدارس والمعاهـد والكليـات وجعلـه إلكترونيـا عـن بعـد، مـع استمـرار سريـان قـرار اللجنـة العليـا للصحـة والسلامـة الوطنيـة المتضمـن استثناء المراحـل المنتهية حصرا، ولكليـات الطـب البشـري ، وطـب الأسنـان ، والتمريـض بالدراسـة الحضوريـة (العملي) يوميـن فـي الأسبوع فقط.

ونص القرار أيضا على منـع السفـر مـن وإلـى الهنـد وإلـى إشعـار آخـر، مع اتخاذ إجراءات تنسيقية وصحية لازمة لإعادة العراقيين العالقين هناك، فيما تأخذ وزارات المالية والداخلية ومديرية الدفاع المدني دورها، كـلاً حسـب تخصصـه فـي توفيـر المبالـغ اللازمـة لتأهيـل البنـى التحتيـة فيمـا يختـص بمتطلبـات السلامـة المهنيـة، وتحديـد واجبـات واضحـة لأفـراد حمايـة المنشـآت داخـل المؤسسـات الصحيـة، مـن ضمنهـا متابعـة إجـراءات السلامـة والأمـان فـي عمـوم دوائـر الصحـة فـي المحافظـات كـافـة.

والتأكيـد علـى الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بــوزارة والمحافظـات والمؤسسـات غيـر الحكوميـة كافـة، وخاصـة ذات طبيعـة تواجـد المراجعيـن بصـورة مزدحمـة بضـرورة أخـذ الإجـراءات التـي مـن شأنهـا أن تلزم مراجعيها بإبراز نتيجة فحص سالبة لمرض (كوفيد 19) أو كارت التلقيح عند المراجعة منعا لنقل المرض لمنسوبيها وانتشاره بين المراجعين.

وتضمن القرار تأكيد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة بأخذ الإجراءات الكفيلة لحث منسوبيها للتلقيح، والتأكيـد علـى القـوى المجتمعيـة المخلصـة كـافـة مـن رجـال ديـن وشيـوخ عشائـر ومثقفيـن ونشطـاء إلـى تحمـل المسؤوليـة الوطنيـة والأخلاقيـة وتكثيـف التوعية عن خطورة المرض وأهمية أخذ اللقاحات، والتأكيد على القنوات الإعلامية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة، والتأكيـد علـى وزارة الداخليـة، وجهـاز الأمـن الوطنـي، وقيـادة عمليـات بغـداد لمسانـدة الفـرق الصحيـة فـي جولاتهـا الرقابيـة لمتابعـة تنفيـذ الإجـراءات الوقائيـة فـي الأماكـن العامـة، والمطاعـم، والمولات، والمقاهـي، وغيرهـا فـي أوقـات الـدوام الرسمـي وخارجه.

 

ونص القرار على استمرار استثنـاء مسابقـة الـدوري الممتـاز لكـرة القـدم من إجـراءات جائحـة فيروس كورونا، والسماح باستمرارهـا من دون جمهـور، وكذلـك الفعاليـات والنشاطات الرياضيـة الأخرى التـي لا يمكـن تأجيلهـا.

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