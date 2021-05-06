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الكهرباء: انخفاض تجهيز الطاقة في بغداد والفرات الاوسط


كشفت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، عن تزايد الهجمات الارهابية من تنظيم داعش على الخطوط الناقلة للطاقة في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في تصريحات صحفية، إن خط 132 المسمى بالشهيد عبد الله في منطقة الجلام البوعجيل في سامراء، تعرض الى استهداف ارهابي بعبوات ناسفة، مما ادى الى سقوط ابراج النقل”، مبيناً أن “هناك عشرات العبوات الناسفة لازالت مزروعة فيما يحاول الجهد الهندسي رفع تلك العبوات”.

وبين موسى، أن “هذا الخط المستهدف يربط المنطقة الشمالية بالوسطى، وبالتالي سيتم تحديد الاحمال في مناطق بغداد والفرات الاوسط وتكريت ونينوى وكركوك، وستخسر هذه المحافظات الربط الكهربائي، وعليه خسارة مئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية

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الكهرباء: انخفاض تجهيز الطاقة في بغداد والفرات الاوسط
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