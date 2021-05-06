نائب عن الفتح يصدر بياناً بشأن نقل عوائـل الدواعش الى العراق

أصدر النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، اليوم الخميس، بياناً بشأن نقل عوائـل الدواعش الى العراق.

وقال الشبكي في البيان انه "في الوقت الذي تنعم فيه محافظة نينوى بالاستقرار الأمني بعد طول سنوات من الإرهاب والدمار والتخريب جراء الاعمال الاجرامية لعصابات القاعدة وداعش الارهابيتين، يتوجب على الجهات المعنية التي أقدمت على عملية نقل عوائل الدواعش من مخيم الهول في الجمهورية العربية السورية الى مخيمات النازحين في محافظة نينوى مراعاة خصوصية المحافظة ووضعها السياسي والاجتماعي واحترام مشاعر عوائل الشهداء والجرحى والذين تضرروا من جرائم داعش على مساحة الوطن".

واضاف البيان ان "أغلب المكونات الاجتماعية والقوى السياسية في محافظة نينوى ترفض هذه الاجراء وتنظر في الوقت ذاته بعين الريبة والشك لعملية نقل عوائل الدواعش الى جنوب الموصل طالما صنفت لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية انها رخوة وغير مستقرة وتهدد امن المحافظة".

وتابع، "لذا على الحكومة الاتحادية واجهزتها الأمنية إيقاف هذه العملية فورا، كما ندعو لجنة الامن والدفاع النيابية الى التحقيق في هذا الموضوع وإستضافة وزيري الداخلية والدفاع والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية الخطيرة التي تهدد الأمني القومي لبلدنا العزيز".