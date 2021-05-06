توجه لاعتماد درجات نصف السنة والكورس الأول كدرجة نهائية.. اجتماع لحسم العام الدراسي

تجتمع لجنة التربية النيابية، الخميس، مع وزارة التربية لحسم مصير العام الدراسي الحالي، بينما ينتظر اكثر من عشرة ملايين طالب وتلميذ موزعين بين 25 الف مدرسة ابتدائية وثانوية في عموم البلاد المقررات التي سيتضمنها الاجتماع.

وقالَ عضو اللجنة عباس الزاملي، بحسل الوكالة الرسمية، إن "الاجتماع مع الوزارة يتعلق بموضوع حسم العام الدراسي لطلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية، من اجل الخروج بمقررات تصب بمصلحة الطلبة والتلاميذ بالتزامن مع ارتفاع اصابات جائحة كورونا بشكل ملحوظ".

وأضاف الزاملي، أنه "ستتم مناقشة اعتماد درجة نصف السنة ونهاية الكورس الاول كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، على ان تجرى الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية، مع مقترح استثناء مرحلة السادس الابتدائي من الامتحان الوزاري واعتماد درجاتهم على غرار ما تم اقتراحه لطلبة المراحل غير المنتهية".

وكشف الزاملي عن مقترح "اعتماد الامتحانات الوزارية لطلبة الدراسة الخارجية للمراحل المنتهية الثلاثة، لامكانية السيطرة على اعدادهم باعتماد خطة مشابهة لما تم اعتماده العام الدراسي الماضي باجراء تقسيم للاقسام والمراحل في المراكز الامتحانية".

وأشار إلى، أن "الرؤية العامة لحسم العام الدراسي الحالي، ستتم بمناقشة هذه المقترحات مع وضع بعض المعالجات من خلال مختصي الوزارة، لاسيما انها خرجت اعدادا جيدة في العام الدراسي الماضي"، مؤكدا "قدرتها على استيعاب المشكلات التي يمر بها الطلبة".ا