تصريح جديد من الصحة حول معدل الإصابات اليومي بكورونا في العراق

أوضحت وزارة الصحة، الخميس، حول معدل الإصابات اليومي بكورونا في العراق.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة، ربى فلاح، إن "ارتفاع معدل الإصابات بين 4 ـ 6 الاف اصابة يوميا لا يعني أن هناك حالة استقرار في الموقف الوبائي، بل على العكس ينبغي أن يدفعنا ذلك لاتخاذ اجراءات جديدة تحد من حجم الإصابات قبل وقوعها وليس اكتشافها".

وأضافت فلاح، أن "وعي المواطنين يعد السلاح الأساس في مواجهة كورونا من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الحظر المقبل المفروض لمدة 10ايام ومنع التجمعات، لانه حظر صحي للتقليل من معدلات الاصابات ومنع انتشار السلالة الجديدة".

وذكرت فلاح أن "الالتزام بتطبيق التعليمات الصحية الوقائية لخلية الازمة وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف تمثل السبيل الوحيد لتجاوز أزمة كورونا".ا