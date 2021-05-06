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العراق بدائرة الخطر.. الصحة: اِنخفاض الإصابات لايعني اِحتواء الأزمة


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، أن انخفاض أعداد الإصابات لايعني احتواء الأزمة والسيطرة على عليها، مؤكدةً أن خطر الجائحة لايزال قائماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الأيام الماضية شهدت انخفضاً نسبياً بالإصابات، هذا لا يعني أنه تمَّ احتواء الأزمة"، مبيناً أن "خطر الجائحة لايزال قائماً ودول جوار العراق والعالم لا تزال تعاني منه أيضاً".

وأضاف أن "ظهور الفيروس المتحور الهندي يعدُّ تحدياً جديداً، وهذا تأكيد أن العراق في دائرة الخطر"، مشدداً على "أهمية إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح المتوفر في البلاد". 

وأشار إلى أن "الإقبال على اللقاحات خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة كبيرة من قبل المواطنين".

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