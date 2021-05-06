احمد ابو رغيف يامر باعتقال عميد في وزارة الداخلية بسبب تلاوته للقرآن بالزي العسكري في محفل اقيم في كربلاء المقدسة

العميد كاوه الطالباني وهو يتلو القرآن الكـــريم

امر وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف باعتقال عميد في الوزارة شارك في محفل قراني اقيم في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين

واوضح مصدر مطلع ان ابو رغيف امر باعتقال العميد كاوه الطالباني بسبب تلاوته للقران الكريم بالزي العسكري خلال محفل اقيم بالعتبتين المقدستين

واشار المصدر ان هذا الاجراء اثار امتعاض العديد من الاوساط الدينية والاجتماعية والسياسية سيما وان العميد المعتقل لم يقم بذنب سوى انه شارك بمحفل قرآني اقيم في مدينة كربلاء المقدسة مشيرين الى ان ابو رغيف ترك الاف القضايا التي تتحدث عن الفساد المستشري وجاء على هذا العميد مطالبين باطلاق سراحه فورا