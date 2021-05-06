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بتهمة الاتجار بالفتيات والاطفال المشردين.. عصابة من الرجال والنساء تقع في قبضة الداخلية


اعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالبشر في العاصمة بغداد.   

وقالت الوزارة في بيان لها إن " قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الأتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية  تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين يقومون بالمتاجرة بالفتيات والاطفال المشردين والمساومة عليهم لقاء مبالغ مالية".  

واوضح البيان أن "عملية القبض هذه جاءت بعد متابعة احد افراد العصابة ورصد تحركاته ثم القبض عليه والذي اعترف لدى التحقيق معه بأنه يعمل ضمن عصابة، وبعد اخذ الموافقات الرسمية الاصولية وبدلالة المتهم المقبوض عليه تم القبض على بقية افراد العصابة وهم ستة رجال وأثنين من النساء".   

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