الشيخ همام حمودي والاعرجي يبحثات مخرجات الحوار الاستراتيجي ويؤكدان على تعزيز السلم المجتمعي

بحث الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي و قاسم الأعرج مستشار الأمن القومي مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والجهود الوطنية الرامية لحفظ السيادة العراقية.

ودعا الشيخ حمودي الى ضرورة ان تعجل الحكومة بوضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات القتالية الاجنبية من العراق.

وتناول اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي بتعاون جميع القوى السياسية.

كما أكد الطرفان على أهمية الحوارات الجارية بين مختلف المكونات الوطنية في بلورة تفاهمات ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الاستقرار وفرص تغيير الواقع والمضي على طريق بناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة..