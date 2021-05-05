النفط تعلن استشهاد واصابة عدد من القوات الأمنية بالتصدي لهجوم باي حسن

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن استشهاد واصابة من القوات الأمنية اثناء التصدي للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل باي حسن في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك الى اعتداءات ارهابية فجر هذا اليوم ، اسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الامنية وشرطة الطاقة”.

وأضاف البيان أن “فرق السلامة والاطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من اطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183”.

وتابع أنه “في الوقت الذي تدين فيه وزارة النفط جميع العمليات الارهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية ، فإنها تؤكد بإن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل اقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على ادامة وزيادة الانتاج خدمة للصالح العام”.