الاعرجي للناتو: العراق بحاجة الى التدريب والمشورة لا لقوات قتالية

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، لرئيس أركان حلف الناتو، حاجة القوات العراقية للتدريب والمشورة وليس لقوات قتالية.

وقال مكتب الاعرجي في بيان إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف، بما يحقق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأشار الأعرجي، إلى أن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، مؤكدا عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق، مبينا أن العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولايحتاج الى أي قوة قتالية".

من جانبه أشار الادميرال رول، إلى أن "بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".