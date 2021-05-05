الحشد الشعبي يردم نفقا لداعش في سنجار

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، ردم نفق لـداعش الإرهابي في سنجار، واجراء تدقيق أمني لسكان القرى والقصبات التابعة الى القضاء.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “قوة سنجار التابع لقيادة عمليات نينوى للحــشد الشعبي، أنهت عملياتها الاستطلاعية التي انطلقت في صباح اليوم في القرى والقصبات الجنوبية التابعة لقضاء سنجار لتعقب بقايا فلول داعش الإرهابي”.

وأضاف، أن “العملية شملت تفتيش وتطهير عدد من القرى والمجمعات وهي (قرية گبة – قرية گبة الوهبي – قرية تل عاگول – قرية منطقة منطار – قرية جلميد – قرية قرية هياهي – قرية فتحي اليوسف – تل البطخة – قرية گورا )”.

وأشار الى أن “العملية أسفرت عن ردم نفق لفلول داعش الإرهابي في اطراف قرية جلميد واتلاف بعض المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأحزمة الناسفة، كما جرى تدقيق أمني لسكان القرى والمجمعات بحثاً عن مطلوبين لتعزيز الأمن والاستقرار