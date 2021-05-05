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القانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد يحجم البرلمان ويجعله مناطقيا


كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، وجود تحجيم في القانون الجديد للانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح صحفي ان” نظام الدوائر المتعددة حول عضو البرلمان من نائب عن العراق كله الى نائب عن منطقة محددة وبالتالي حدد شمولية البرلمان بوصفه بيت الشعب”.

وأضاف، ان” هذا القانون الغريب َالجديد على العملية السياسية ربما يطبق لأول مرة في العراق والشرق الاوسط عموما

واشار الى، انه” وفق النظام الجديد فإن الانتخابات المقبلة لن يكتب لها النجاح ولن تكون بالمستوى المطلوب”

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القانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد يحجم البرلمان ويجعله مناطقيا
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