الفتح يطالب بجلسة برلمانية مفتوحة لمناقشة الواقع الصحي وأزمة الكهرباء

طالب تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الواقع الصحي وازمة الكهرباء والخروج بقرارات وتوصيات ملزمة للحكومة.

وقال التحالف في بيان إن "الواقع الصحي في العراق يشهد تدهورًا وتراجعًا كبيرين من سوء الخدمات والامكانيات الصحية وفقدان التخطيط في توزيع الكوادر وعدم توفر ابسط المستلزمات العلاجية التي يحتاجها المواطن".

وأشارت إلى أن "انعدام الضبط والنظام في المستشفات وتامين الحماية لكوادرها، وجاءت فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي ذهب ضحيتها العشرات من الابرياء لتؤكد هذا الواقع المرير وتضعنا امام مسؤولية شرعية واخلاقية وقانونية".

وطالب التحالف "باتخاذ خطوات تساهم في ايقاف الدمار والخراب في البنى التحتية والفساد المالي والاداري وفقدان النظام في الواقع الصحي، كذلك الخلل الواضح والتردي الكبير في واقع الكهرباء والمعاناة المستمرة للمواطنين جراء ذلك".

واختتم البيان "لكل ماتقدم نطالب رئاسة مجلس النواب الى الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الواقع الصحي وازمة الكهرباء والخروج بقرارات وتوصيات ملزمة للحكومة وتقدم حلولا حقيقية خالية من الوعود والتبريرات".