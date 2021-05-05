الدفاع النيابية: دخول وزير الدفاع التركي لشمال العراق سببه ضعف الحكومة

عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، الاربعاء، دخول وزير الدفاع التركي للاراضي العراقية بدون علم الجهات المختصة الى ضعف شخصية الحكومة.

وأكد الركابي في تصريح صحفي إن ”دخول وزير الدفاع التركي وتفقد قواته في الاراضي العراقية لم يكن المرة الاولى“، ”مبيناً انه ” قبل اشهر كان موجوداً ايضا في شمال العراق وبدون علم الجهات المختصة “.

وأضاف أن ”موقف الحكومة ضعيف جدا ولم تتخذ اي أجراء حتى وان كان بسيط يحفظ هيبة الدولة“، ”لافتاً الى ان عدم وجود إجراءات صارمة ومباشرة سيؤدي الى زعزعت الحدود ويدخلها من يشاء ومتى يشاء”.

ويشهد العراق الان توتراً مع الجانب التركي جراء القصف المستمر والتجاوزات في شمال العراق ودخول وزير الدفاع التركي الى الاراضي العراقية دون علم الجهات المختصة.