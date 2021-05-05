صادقون: أطراف سياسية وراء قبول إستقالة وزير الصحة وأكتفاء الحكومة بها دون تقديمه للقضاء

أكد النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، الاربعاء، إن قبول الكاظمي إستقالة وزير الصحة لم تكن موفقة وكانت بضغوط سياسية والشعب كان ينتظر اكثر من ذلك.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “قبول إستقالة وزير الصحة من قبل الكاظمي لم تكن موفقة وكانت تطلعات الشعب كبيرة تجاه حادثة ابن الخطيب“، مبيناً، ”الشعب كان يريد تقديمه للقضاء هو ومن كان معه لمحاسبتهم على تقصيرهم الذي راح ضحيته مئات المواطنين“.

وأشار الى ”وجود جهات سياسة متنفذة كانت السبب في قبول الإستقالة دون ان تتم محاسبته على الحادثة وتقديمه الى القضاء“

وأضاف ” لا اعتقد أن عوائل الضحايا سيكتفون بهذا القدر من محاسبة المقصرين في حرق ابنائهم وعلى الحكومة ان تاخذ الامور على محمل الجدية “.

الجدير بالذكر أن حادثة مستشفى ابن الخطيب راح ضحيتها مئات المواطنين والتي كانت احد اسباب تقديم استقالة وزير الصحة.