حشد سنجار: تركيا تريد احتلال جديد للعراق

اعتبر امر تشكيلات الحشد الشعب، الثلاثاء، محمود الأعرجي، بان تركيا تريد تأسيس لخلافة جديدة في العراق بواسطة تقدمها في ألاراضي العراقية.

وقال الاعرجي، في تصريح صحفي ان” تركيا تحاول جهد امكانها العمل على التوسع في العراق وهذا الأمر مرفوض قطعا ولن نساهم بذلك”.

ونوه، انه” سنقف بقوة لردع الاطماع التركية مهما كانت النتائج وهذا ما يعلم الأتراك انفسهم”.

وأضاف، انه”سنقف ضد انشاء احتلال وتأسيس عمليات له مصيرها كمصير داعش بالمنطقة بعد حروب دموية قد تاكل الأخضر واليابس”.