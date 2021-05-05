تسجيل إصابات بكورونا بين العراقيين الوافدين من الهند

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 82 إصابة بكورونا بين صفوف الوافدين من الهند.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي ل‍وزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح صحافي، إنه "بعد وصولهم الى بغداد كان هناك فرق صحية تابعه ل‍وزارة الصحة من اجل تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالاضافة الى وزارة النقل وتم اخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احد فنادق بغداد".

وأضافت "ظهرت نتائج الفحص 82 اصابة موجبة من اصل 399 وتبينت الاصابة بكورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية ولم تظهر اي سلالة غريبة بالمسحات"،

مؤكدة أن "وزارة الصحة ستوفر قريبا مختبر خاص بفحص السلالات ومع ذلك تم اخذ جميع الاجراءات الوقائية من اجل ضمان عدم دخول اي سلالة الى العراق".

ووصلت امس الاثنين الى مطار بغداد الدولي اول رحلة جوية لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.