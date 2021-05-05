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الحجامي ينفي اي نية له للترشح لمنصب وزير الصحة


اكد مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحجامي، انه لا نية لديه للترشح بمنصب وزير الصحة والبيئة.

وقال الحجامي في بيان “وصلتني الكثير من الاتصالات و الرسائل بخصوص خبر ترشحي لوزارة الصحة”، مؤكدا ان “لا نية لي و لا رغبة في هذا الأمر مطلقًا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بعد تصويت مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب

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الحجامي ينفي اي نية له للترشح لمنصب وزير الصحة
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