العمليات المشتركة تحدد الجهات المستثناة من قرار الحظر الشامل

كشفت العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن سريان القرار المتعلق بالجهات المستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمدة عشرة أيام.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية إن "قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته".

وأضاف، أن "قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصرا".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار.